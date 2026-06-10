Разчистват ската под Морско казино във Варна

снимка: Район "Одесос"

От 9:00 ч. на 11 юни (четвъртък) започват дейностите по разчистване на повалени дървета на ската под Морското казино и сцена „Раковина“ в Морската градина. От ОП „Управление на проекти и озеленяване“ предупреждават, че в района ще работи тежка механизация.

От общинското предприятие уточняват още, че няма да бъдат отсичани дървета, а ще бъдат премахнати само вече съборени. Дейностите по разчистването на терена ще продължат няколко дни, като в тях ще се включат и специалисти – арбористи.

Редактор "Екип на Петел",

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