Разчистват заведенията по крайбрежната алея във Варна

Снимки Хари Касабов

По крайбрежната алея във Варна се извършва активно разчистване на старите заведения. Дейностите подготвят терена за възобновяването на строителството по проекта „Алея Първа“, реализиран от „Холдинг Варна“ АД, пише Варна фикс.

В рамките на новия етап ще бъдат довършени канализационните и електрическите трасета в участъка от Шокъров канал до Рибарския плаж. Предвижда се изграждането на нова канално-помпена станция до Шокъровия канал – ключов елемент от инженерната инфраструктура на зоната.

След приключване на строителните дейности, районът ще бъде благоустроен с нов тротоар, модерно осветление, пейки и кошчета, превръщайки алеята в приятно и безопасно място за разходка.

Скоро започва и строителството на два нови обекта – панорамен асансьор, който ще свързва града с крайбрежната алея, и воден център с минерална вода, замислен като съвременно пространство за спорт и възстановяване.

Работата ще се извършва с особено внимание към зелената система. Част от дърветата, попадащи в строителната зона, ще бъдат преместени със специализирана техника, а на тяхно място и наоколо ще бъдат засадени нови видове, за да се обогати растителността и да се съхрани естественият облик на района.

От „Холдинг Варна“ уверяват, че алеята ще остане достъпна и обезопасена през целия период на работа, така че гражданите и гостите на града ще могат спокойно да преминават и да се наслаждават на морската зона.

Проектът „Алея Първа“ има за цел да развие крайбрежието на Варна чрез съчетание от модерна инфраструктура, зелени пространства и нови възможности за активен и пълноценен живот.



