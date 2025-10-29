Разчистват завод от НРБ за ритейл парк на Технополис

Кадър Ютуб, Русе Медия

Разчистват терена на бившия "Петър Караминчев" за ритейл парк

Теренът на бившия завод "Петър Караминчев" в Русе се подготвя за първа копка на дългоочаквания ритейл парк. След повторни разчиствания през последните години, от 28 октомври отново започна премахване на самораслите дървета и храсти. Този път строителството се очаква действително да стартира в началото на ноември, съобщи Русе Медиа.

Проектът на "Технополис България" беше анонсиран през 2020 година, когато компанията закупи имота. През март 2025 година дружеството подаде инвестиционно предложение до РИОСВ - Русе, с което официално конкретизира намеренията си за търговския комплекс.

Детайли на проекта

Планираният ритейл парк ще се разположи на парцел от 34 377 квадратни метра. Застроената площ ще обхваща 12 500 квадратни метра, а сградите ще бъдат с височина до 10 метра.

Проектът включва магазини за хранителни и нехранителни стоки, трафопост, рекламен тотем, външни връзки и нови пътни връзки с кръстовище. Предвидени са също спортна площадка и воден резервоар за противопожарни нужди.

Конструкция и достъп

Сградите ще бъдат изпълнени от предварително напрегната стоманобетонна сглобяема конструкция, произведена в заводски условия, в комбинация с помощни стоманени елементи. Външните стени ще се изпълнят от термопанели.

Достъпът до новите сгради ще става през булевард "Липник", където ще се изгради ново кръстовище за обслужване на комплекса.

История на отлаганията

Теренът на бившия завод "Петър Караминчев" е бил разчистван на няколко пъти от растителност през последните години. Всеки път русенци са очаквали стартиране на строителството, но проектът е бил отлаган.

През март 2025 година обаче "Технополис България" получи необходимото решение от РИОСВ - Русе за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Решението даде зелена светлина за реализацията на проекта.

Ритейл паркът ще бъде конкурент на съществуващите търговски обекти в Русе и се очаква да донесе нови търговски марки в града.

