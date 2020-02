Разделени от войната, две сестри се събраха след 78 години

Две сестри в Русия се срещнаха в края на януари, след като били разделени по време на Втората световна война, благодарение на телевизионно предаване и на руската полиция, предаде Франс прес.



Кадри от емоционалната среща бяха разпространени днес от руското външно министерство. Юлия и Розалина Харитонови, които сега са на 92 и 94 години, се прегърнаха и целунаха, докато около тях близките им не криеха сълзите си.



"Търсех я, винаги съм я търсила" повтаряше Розалина, държейки сестра си за ръка.

