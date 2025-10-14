Раздели се с „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Георги-Шопа отпада от "Игри на волята" по медицински причини. Вчера ви съобщихме, че линейка влезе в риалитито, за да го отведе. Причината бе невероятна болка в кръста.

Тази вечер водещия Павел Николов обясни, че Георги–Шопа е премълчал за хронична травма.

Винаги на първо място е здравето, но реакцията е трудна, при липсата на информация, разказа Павел, като допълни, че в крайна сметка, не някой от другите участници, а травма е надиграла Георги и го извади от „Игри на волята“.

Той е добре но има нужда от продължителна почивка и терапия, обясни още Павел Николов.

Георги е на 31 години и е републикански шампион по кану-каяк, който се занимава с професионално градинарство. Определя се като изключително силен и издръжлив. Побеждава един от най-изявените участници от петия сезон на предаването Благомир Мастагарков в кастинг битка, за да спечели мястото си в "Игри на волята" 7.

