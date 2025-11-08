реклама

"Разделиха" Деси Банова и Росен Плевнелиев, тя отвърна със снимка

08.11.2025 / 19:41 1

Кадър Фб, Деси Банова

Клюка, че Десислава Банова и съпругът й Росен Плевнелиев се развеждат, плъзна в жълтите медии. 

Твърдеше се, че Деси се е изнесла от общото им жилище и се е преместила в друго с децата. 

Часове по-късно тя обаче индиректно отвърна на слуховете, качвайки снимка със съпруга си. Като кратко описание тя бе написала "Любов и светлина", пише 24 часа.

Двамата сключиха брак през 2018 г. и имат син - Йоан. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 11 минути)
Рейтинг: 151837 | Одобрение: 16847
Ирладската пастирка се завърна!!!УхиленУсмивка:devil:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама