"Разделиха" Деси Банова и Росен Плевнелиев, тя отвърна със снимка
Кадър Фб, Деси Банова
Клюка, че Десислава Банова и съпругът й Росен Плевнелиев се развеждат, плъзна в жълтите медии.
Твърдеше се, че Деси се е изнесла от общото им жилище и се е преместила в друго с децата.
Часове по-късно тя обаче индиректно отвърна на слуховете, качвайки снимка със съпруга си. Като кратко описание тя бе написала "Любов и светлина", пише 24 часа.
Двамата сключиха брак през 2018 г. и имат син - Йоан.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!