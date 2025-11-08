"Разделиха" Деси Банова и Росен Плевнелиев, тя отвърна със снимка

Кадър Фб, Деси Банова

Клюка, че Десислава Банова и съпругът й Росен Плевнелиев се развеждат, плъзна в жълтите медии.

Твърдеше се, че Деси се е изнесла от общото им жилище и се е преместила в друго с децата.

Часове по-късно тя обаче индиректно отвърна на слуховете, качвайки снимка със съпруга си. Като кратко описание тя бе написала "Любов и светлина", пише 24 часа.

Двамата сключиха брак през 2018 г. и имат син - Йоан.

