Разделят България на 28 заради сметките за вода

Разделят страната на 28 областни ВиК

Средните загуби на вода минават 60%, като за някои ВиК оператори достигат и 80%, но в цената на водата ще бъде включена и такса за водомера, пише 24 часа.

Това решиха депутатите, които в сряда след дълъг дебат приеха на първо четене промени в Закона за водоснабдяването и канализацията.

Новият модел на ценообразуване включва не само потребеното количество, но и плащане за достъп до услугата. В момента цената на водата се определя единствено на база потреблението в кубически метри.

Освен това страната ще бъде разделена на 28 обособени територии съобразно областите, като за всяка територия ще има ВиК асоциация и оператор.

Мотив за промяната е, че мнозинството дружества в общинска собственост са в лошо финансово състояние, което води до риск от загуба на европейски средства, ако не се предприемат реформи.

