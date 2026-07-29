Разделят парите за втора пенсия в три подфонда

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От 1 януари 2027 година парите за втора пенсия на милиони българи ще се управляват по нов мултифондов модел, който разделя спестяванията в три отделни подфонда според инвестиционния риск, съобщават от Комисията за финансов надзор.

Промяната засяга основно задължителното допълнително пенсионно осигуряване, известно като втори стълб. В универсалните пенсионни фондове задължително се осигуряват всички граждани, родени след 31 декември 1959 година, като част от пенсионната им вноска постъпва по лична партида. Досега пенсионните дружества управляваха средствата чрез един общ инвестиционен портфейл, независимо дали осигуреното лице е в началото на кариерата си, или му предстои скорошно пенсиониране. Според експертите този подход вече не е ефективен, тъй като по-младите хора могат да понесат временни пазарни спадове в търсене на по-висока дългосрочна доходност, докато за по-възрастните е ключово запазването на натрупаната сума.

Новата система задължава всеки универсален пенсионен фонд да създаде три отделни подфонда. Динамичният подфонд ще може да инвестира до 90 на сто от активите си във финансови инструменти с променлив доход, като акции. Той предлага възможност за по-висока доходност, но крие риск от по-сериозни колебания. Балансираният подфонд ще заема средна позиция, като до 55 на сто от активите му ще се влагат в инструменти с променлив доход. Консервативният подфонд ще ограничи тези инвестиции до 25 на сто, като основната му задача ще бъде да защити вече спестените пари от евентуални пазарни сътресения преди пенсионирането, пише dunavmost.com.

Осигурените лица ще имат възможност сами да изберат своя подфонд чрез подаване на заявление в периода от 1 септември до 30 ноември 2026 година. Преди избора дружествата са длъжни да предоставят индивидуална консултация. За гражданите, на които остават три или по-малко години до пенсия, участието в консервативния подфонд ще бъде напълно задължително.

Ако лицето не направи избор, държавата е предвидила служебно разпределение според възрастта. Хората до 50 години ще бъдат насочвани към динамичния подфонд. Тези между 50 години и три години преди пенсионна възраст ще преминават към балансирания, а в последните три години преди пенсия средствата автоматично ще се прехвърлят в консервативния подфонд. По този начин инвестиционният риск ще намалява плавно с напредването на възрастта.

В универсалните фондове у нас се осигуряват над 4,1 милиона души, а управляваните активи надхвърлят 16 милиарда евро към края на март тази година. Последните данни на Комисията за финансов надзор, публикувани в края на юли, показват, че за последните 24 месеца среднопретеглената годишна доходност на тези фондове е около 6,38 процента.

Сред водещите участници на пазара универсалният фонд на „Доверие“ отчита доходност от около 7,06 процента годишно. При „ДСК-Родина“ резултатът е 6,83 процента, при „Алианц България“ – 6,62 процента, а при фонда на ОББ – близо 6,58 процента. Дори малки разлики в доходността, натрупани за период от 20 или 30 години, водят до съществени разлики в крайния размер на личната партида. С въвеждането на мултифондовете механизмът за минимална доходност ще отпадне и фондовете вече ще се оценяват спрямо пазарни индекси, съобразени с конкретния инвестиционен профил.

За разлика от задължителния втори стълб, участието в доброволни пенсионни фондове (често наричани трета пенсия) е въпрос на личен избор, като вноски могат да се правят и от работодател. Там дружествата сами ще преценяват дали и колко подфонда да създават, но ако изберат мултифондовия модел, са задължени да предложат поне балансиран вариант.

Към момента в доброволните фондове членуват близо 628 000 души, като средно по партидите им има натрупани около 1350 евро. За същия двугодишен период тези фондове отчитат по-висока среднопретеглена доходност от универсалните – около 7,49 процента. Фондът на „Доверие“ води с 8,43 процента, следван от ОББ с 8,41 процента, „ДСК-Родина“ с 8,21 процента и „Алианц България“ със 7,56 процента. Въпреки че правилата за управление при двата вида фондове са различни, експертите посочват, че тези цифри ясно илюстрират ключовото значение на избраната инвестиционна стратегия за бъдещата пенсия.

Редактор "Екип на Петел",

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