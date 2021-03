Раздвижиха огромния контейнеровоз, който блокира от дни Суецкия канал

снимка:

AashayBaindur, Уикипедия

От окриването си през 1869 г. Суецкият канал е ключова връзка за транспортиране на петрол, природен газ и други товари. През 2015 г. египетското правителство завърши голямо разширение на канала, което позволява на най-големите кораби да преминават.

Внушителният контейнеровоз "Ever Given", който блокира Суецкия канал, успя да помръдне, след като от дъното под него бяха изкопани над 20 хиляди тона земна маса, съобщи "The Jerusalem Post" с позоваване на египетски източници.

Във вторник "Ever Given" заседна в плитчина и направи невъзможно преминаването по канала. Образува се задръстване от над 200 плавателни съда, очакващи да преминат от Червено в Средиземно море

Това доведе до огромни загуби, тъй като всеки час престой в Суецкия канал струва 400 милиона долара, пише news.bg.

По-рано собствениците на "Ever Given" се ангажираха, че направят всичко възможно, за да може контейнеровозът да се отмести от плитчината още в съботния ден. На борда на 400-метровия плавателен съд има над 18 хиляди контейнера.

Вчера опитите за отместване на кораба останаха без успех. Имаше опасения, че операцията може да се проточи със седмици, ако се наложи разтоварване на кораба.

Припомняме, САЩ предложиха помощ за отблокиране на Суецкия канал с оглед на силния негативен ефект от инцидента върху световната търговия и цените на петрола.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg