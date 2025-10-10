Разглеждането на мярката за неотклонение на Благомир Коцев се бави няколко часа

Булфото

Ден след като варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати от ареста, Софийският градски съд ще решава да излезе ли на свобода и кметът на Варна Благомир Коцев. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера, час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".

Според апелативните съдии, по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите на двамата, предаде БНР.

Преди решението на съдебния състав и прокурорът от Софийската апелативна прокуратура Асен Христов пледира Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат освободени от ареста. Това стана няколко дни, след като наблюдаващият делото за корупционната афера в община Варна прокурор твърдеше пред Софийския градски съд, че двамата трябва за останат за постоянно в ареста, защото на свобода могат да извършат друго престъпление.

Тримата апелативни съдии вчера разкритикуваха представителя на държавното обвинение - защо, след като смята, че Стефанов и Кателиев не трябва да са под стража, не е проявил самоинициатива да промени мярката им за неотклонение, а го е оставил на съда.

Веднага след съдебното заседание вчера адвокатът на Благомир Коцев - Ина Лулчева, е внесла искане до прокуратурата да предприеме действия за промяна на мярката за неотклонение на варненския кмет. Второто искане е било до съда, разглеждането, на което би трябвало да започне в 19 часа.

Насрочването на заседанието в Софийския градски съд стана с безпрецедентна скорост, но завари адвокатите на Коцев - единият - Ина Лулчева, в планирано пътуване, а другият - Николай Владимиров - във Варна, което е причината за късния час на съдебното заседание. Очаква се на него прокуратурата да предостави нови доказателства, което още повече ще разтегли във времето неговия финал.

За последно Благомир Коцев поиска по-лека мярка на 23 септември, но Софийският апелативен съд му отказа.

