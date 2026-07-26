Разглеждат фаталния инцидент на Берлинския Прайд като ислямистка терористична атака

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Разследващите разглеждат вчерашния фатален инцидент на Берлинския Прайд като като ислямистка терористична атака, заяви германският министър на вътрешните работи Александър Добринт, като отбеляза, че всички доказателства сочат към това заключение, предаде ДПА.

Смята се, че роденият в Германия заподозрян е бил радикализиран и се е присъединил към ислямистки кръгове, посочи Добринт.

Първоначално мъжът се е врязал с микробус в участници в парада, като на място загива една жена и 29 души биват ранени. Някои от пострадалите са в тежко състояние, посочва БТА. След това заподозреният е слязъл от превозното срество и е започнал да напада хората наоколо с мачете, добави вътрешният министър.

Мъжът вече е бил условно осъждан на една година и десет месеца. Той е роден в Германия през 2005 г. и е от ливански произход. Майка му е получила германско гражданство през 2002 г.

Редактор "Екип на Петел",

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