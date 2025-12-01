Разгромиха бус на полицията
Бус на полицията бе изпочупен от протестиращи с маски на очите в района на централата на ДПС - НН.
Те мятат колчета, камъни. Хвърляни са и бомбички, предаде БТВ.
Изкъртени са и пътни знаци.
Знаци са навряни и в буса. Гумите са спукани.
Полицията направи контраатака.
Пръска с лютив спрей.
Протестиращите запалиха кофи с боклук и ги бутат към полицията.
