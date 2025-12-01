Разгромиха бус на полицията

Кадър БТВ

Бус на полицията бе изпочупен от протестиращи с маски на очите в района на централата на ДПС - НН.

Те мятат колчета, камъни. Хвърляни са и бомбички, предаде БТВ.

Изкъртени са и пътни знаци.

Знаци са навряни и в буса. Гумите са спукани.

Полицията направи контраатака.

Пръска с лютив спрей.

Протестиращите запалиха кофи с боклук и ги бутат към полицията.

