Ръждавичка в „Игри на волята“: Моето братче си отива!

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Моето братче си отива! Много ми е гадно, ще ми липсва много, но ще се гледаме на Арената. Това коментира Ръждавичка от Феномените, след като научи, че Калин е пленен от Безименните в „Игри на волята“.

Самият Калин реагира на новината с: Кофти, кофти, кофти!

Кофти, кофти, кофти, подхвана от неговите думи водещата Ралица Паскалева, но му обясни, че това са правилата.

Калин премина при Безименните, защото Мирослав позна победителя от кастинг битката и така спечели правото да плени един от другото племе.

Тази вечер обаче изборът на определяния за фаворит за голямата победа Калин ще се случи непосредствено преди битката за територия и ще наложи промяна в стратегията и на двете племена. След седмици, прекарани в лишения, изгнаниците от Блатото ще опитат да се възползват от всички възможности на своето ново попълнение, за да имат шанс да се измъкнат от трудната си ситуация.

