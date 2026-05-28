Разкриха база за наркотици в София: Иззети са над 1 кг кокаин, 2,5 кг марихуана и около 1000 хапчета

Стопкадър БНТ

Разкриха съхранителна база за наркотици при специализирана акция на столичната полиция. Иззети са над 1 кг кокаин, над 2,5 кг марихуана и около 1000 хапчета, които са производни на амфетамини, съобщи на брифинг Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

„Дрогата се е разпространявала от дилъри чрез Телеграм канали, за да се осуети директният контакт между разпространител и потребител. В тях участват непълнолетни и малолетни деца“, каза Николов.

Николов обясни, че от началото на разпоредената специализирана операция в страната са изминали 15 дни, а СДВР са задържали 331 души, за които има данни, че се занимават с наркотици.

По думите му са образувани над 160 производства, от които 30 са за наркоразпространение. Всички дилъри са задържани след доклад в прокуратурата, а повечето са с наложена мярка постоянен арест.

При акцията е арестуван смятан за дилър. Той е 35-годишен и с множество криминално прояви. Мъжът е използват мотор за придвижване в града, като е „зареждал“ наркотици от установената съхранителна база.

Директорът на СДВР напомни, че това е поредна база, разкрита от полицията в София, пише btvnovinite.bg.

