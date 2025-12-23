Разкриха две автоморги в Елин Пелин и Видин с части от 200 крадени автомобила

Булфото

Разкрити са две автоморги - в Елин Пелин и Видин, като в тях са открити части от 200 крадени и разфасовани автомобила, предимно от Италия, съобщи главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на брифинг пред медиите.

Откраднатите автомобили не са от луксозен клас, а от среден клас коли, като те са производство от 2021 г. до 2025 г. В момента тези автомобили са предмет на престъпление, защото има пазар за тях, обясниха от ГДНП, предаде БТА.

„Разглобените автомобили в тези две автоморги са предмет на отнемане, както в нашата страна, така и предимно от чужбина, от държави от Европейския съюз“, каза Владислав Мишев, началник на отдел „Криминална полиция“. Той подчерта, че двете автоморги са независими една от друга. Той подчерта още, че пласирането на авточасти е добър бизнес за хора от криминалния контингент.

„В този случай става дума за едрогабаритни части, като двигатели, скоростни кутии, хибридни батерии и части от купето. От едната морга за две седмици са иззети 276 такива части, а от другата автоморга са иззети 28 двигателя“, допълни главен инспектор Свилен Трифонов, експерт в сектор „Престъпления, свързани с МПС“. Той отбеляза още, че в моргата в Елин Пелин е открито обособено помещение със скъпи инструменти за разглобяване на автомобилите.

До момента по случая има един задържан с повдигнато обвинение. За органите на реда той е познато лице от криминалния контингент, отбелязаха още от ГДНП.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!