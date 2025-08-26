Разкриха гаф с Марсел и Радо след „Диви и красиви”

кадри YouTube/Диви и красиви

редактор Веселин Златков

Марсел и Радо бяха първите мъже, които бяха отпратени от любовното риалити „Диви и красиви” по Нова телевизия. Едва след като бяха изгонени ще разплете доста абсурдна история, в която са замесени двамата.

Тя се отнася за началото на предаването, когато мъжете и жените живееха разделени. На този етап още Ренета, известна и като Докторката, даваше положителни сигнали и към Радо, и към Марсел. В интервю на Марсел с водещата Маги Томова след изгонването му, се разбра, че всъщност всички знаци на симпатия са били изцяло за него.

Там е работата, че Рени изпращала писма и подаръчета на Радо, като мисли, че това е името на Марсел. Явно тя не е успяла да запомни добре имената им и така дала напълно неуместни знаци на Радо. Марсел разказа, че тя самата му признала това, когато всички заживели заедно. Маги остана много изненадана от това твърдение, макар че зрители още тогава усетиха, че Докторката изглежда бърка мъжете.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!