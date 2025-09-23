Разкриха гора от канабис в Плевенско

Снимки: МВР

Гора от канабисови дървета разкриха служителите на ГДБОП при полицейска операция на 19 септември. Спецакцията за неутрализиране на организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества е проведена на територията на град Плевен и област Плевен.

Плантацията с насаждения на растения от рода на конопа е открита в землището на село Ясен. На място е установена площ от около 50 кв. м, снабдена с поливна система, стълба, торове и препарати и други приспособления, необходими за отглеждането на наподобяващите дървета канабисови насаждения от различни хибридни сортове. Растенията са със средна височина 2,50 м., дебелина на стеблото около 10 - 15 см., а всяко от тях е с множество големи и добре развити съцветия, съобщават от МВР.

Взети са проби за лабораторно изследване. Зелената маса е унищожена. Действията са проведени съвместно със служители на РУ при ОДМВР - Плевен и под надзора на Районна прокуратура в града. Образувано е досъдебно производство. Действията продължават.

Разкритата в хода на полицейските действия плантация е свързана с разследването на дейността на престъпната група за разпространение на наркотици, петима от членовете на която бяха арестувани от ГДБОП в Плевен и обвинени от прокуратурата два дни по-рано.

