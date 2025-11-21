Разкриха имотна измама за стотици хиляди левове в София

Снимка: МВР

Служители на отдел „Икономическа полиция“ – СДВР разкриха поредна имотна измама за стотици хиляди левове, като успяха да установят извършителите само за часове, съобщават от МВР.

На 17 ноември в отдела постъпва сигнал за представено пред „Общински приходи – Красно село“ пълномощно на английски език с нотариална заверка от американски нотариус, за което има съмнение, че е неистинско. На място се установява, че двама мъже са поискали удостоверение за данъчна оценка на апартамент в квартал „Борово“, вероятно с цел последваща продажба. Документът е представен от името на реалната собственичка – 75-годишна жена, живееща в САЩ. Проверката потвърждава, че пълномощното е фалшиво.

Ден по-късно при специализирана полицейска операция са задържани трима мъже. Двама от тях - на 42 и 67 години, се явяват повторно в „Общински приходи – Красно село“, за да получат удостоверението за данъчна оценка. Задържан е и 40-годишен мъж, който ги придружава с автомобил. При последвалите обиски и претърсвания са иззети документи, свързани с имота, както и оригиналът на неистинското пълномощно.

След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура 67-годишният мъж е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 от НК. На него е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

