реклама

Разкриха източника на замърсяване на водата в Сливен

08.02.2026 / 17:09 1

Снимка Булфото, архив

Добра новина за живущите в града под Сините камъни.

Водата в Сливен вече е годна за пиене. Това казаха за bTV от Здравната инспекция в града.

В извънредните проби , които излязоха, днес няма изолирани бактерии.

В петък следобед от чешмите в Сливен потече мръсна вода с неприятна миризма, а РЗИ излязоха с предупреждение да не се използва за пиене и готвене.

Източникът на замърсяване се оказа язовир Асеновец, а причината - обилните дъждове в последните дни. За снабдяването на града с вода в спешен порядък беше използван друг водоизточник.

Към момента няма ограничения за използването на водата в целия град.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 16 минути)
Рейтинг: 208152 | Одобрение: -1598
А знаете ли че язовир Асеновец,последният построен от НРБ, е отдавна частна собственост!? На съдия ИванДимов следствен във Виена и антигерой на България,Асен Гагаузов бивш министър от БСП,и група неслучайни граждани.Никъде не е известно за колко лева са го купили...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама