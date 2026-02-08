Разкриха източника на замърсяване на водата в Сливен

Снимка Булфото, архив

Добра новина за живущите в града под Сините камъни.

Водата в Сливен вече е годна за пиене. Това казаха за bTV от Здравната инспекция в града.

В извънредните проби , които излязоха, днес няма изолирани бактерии.

В петък следобед от чешмите в Сливен потече мръсна вода с неприятна миризма, а РЗИ излязоха с предупреждение да не се използва за пиене и готвене.

Източникът на замърсяване се оказа язовир Асеновец, а причината - обилните дъждове в последните дни. За снабдяването на града с вода в спешен порядък беше използван друг водоизточник.

Към момента няма ограничения за използването на водата в целия град.

