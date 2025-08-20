Разкриха къде дават най-ниските заплати

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

2547 лева, на точно толкова от Националната статистика изчисляват средната работна заплата у нас в края на първата половина на 2025-а. През вторите три месеца на годината заплатата ни се е увеличила с пет процента в сравнение с началото на годината. Печелим обаче с 11% повече от миналата година. По същото време и с 24% повече, отколкото през 2023-та.

В момента средната заплата в обществения сектор е по-висока от тази в частния с близо 200 лева. Икономическата дейност е с най-висока средна заплата, която вече е над 5550 лева по размер на възнаграждението.

Следват заетите във финансите и застрахователната дейност. Най-голямо увеличение тази година пък са получили работещите в сферата на образованието и държавното управление, което ги изследва.

Възнагражденията им сега са около една пета по-високи, отколкото са били в началото на годината. Подобно увеличение при тях имаше и през миналата година.

Най-ниските средни заплати пък отново са в хотелиерството и ресторантьорството - 1580 лева, но добре знаем, че експертите често обясняват това с наличието на сив сектор в този бранш. Следват ги селското, горското и рибното стопанство.

Минималната заплата за първи път надхвърли 1000 лева и в момента е в размер на 1077 лева, които са с 15% повече от миналата година. Или иначе казано със 144 лева повече.

До дни се очаква да стане ясно какъв ще бъде размерът на минималната заплата и през следващата година. Прогнозите са тя да нахвърли 1200 лева. Такова възнаграждение за труда получават между 400 и 500 хиляди българи, обяви по Нова Тв Ева Костова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!