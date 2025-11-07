Разкриха как крадците са източили незаконното гориво

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Полицай разкри подробности за наглата кражба, при която бе източено незаконно около 7 тона дизелово гориво за около 7 милиона лева. Четиримата извършители са задържани за 72 часа, като предстои да им бъде наложена мярка "постоянен арест". Двама от престъпната група са криминално проявени.

Горивото е източено южно от Стара Загора от тръбопровод на Лукойл, по която е отивало към нефтобаза край града на липите. Полиицята не знае за какъв период от време е извършено деянието и по кое време е извършена кражбата.

Направили са пробив в тръбата и оттам са го източвали с маркучи в съдове, които по-късно са натоварвани на превозни средства и откарвани на друго място, разкри за бТВ ком. Димитър Яръков, зам.-директор на ОДМВР Стара Загора.

Той допълни, че мястото, на което е направен пробива в тръбата, е било обрасло с трева.

От прокуратурата обявиха, че не разполагат с информация дали преди това са източвани и други количества гориво, и е извършвана търговия с тях, но гарантираха, че задържаните 7 тона няма как да бъдат продадени.

