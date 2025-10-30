Разкриха каква опасност дебне България за запасите от горива

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Владислав Панев бе категоричен, че вариан за купуване на „Лукойл Нефтохим“ може и да има, но той не е сигурен. Причината е, че доста органи, включително в чужбина, трябва да вземат такова решение. То според Панев може да дойде до две седмици, но може да се чака и 6 месеца за него.

Затова бившият депутат от „Демократична България“ смята, че държавата трябва да има План Б и С какво да прави с копманията, като един от вариантите е да влезе в управлението на комбината.

Това е едната част от плана, но другата, по-тревожната част, са резервите от горива. Управляващите казват, че има запаси и не би трябвало да се тревожим, но по закон трябва да се поддържат 90-дневни запаси. Същия закон обаче казва, че половината от тези запаси могат да бъдат държани в друга държава от Европейския съюз, продължи Панев.

Обаче, представете си, ако има една сериозна криза с горива. Дали другите държави няма да задържат за тях количествата, които са на тяхната територия. Ако кризата е само в България, тогава ще внесем количества от Унгария, Словакия и от други места. Но, ако тя е регионална, нещата стават малко по-трудни, каза още по БНТ Панев.

