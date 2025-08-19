Разкриха какво е спасило Виктор Илиев и пътниците в автобуса след фаталния удар

Редактор: Недко Петров

Преди пет години Димитър Илиев прави симулация какво ще се случи, ако кола се удари с над 200 км/ч в автобус. Резултатът е, че цялата кола е смачкана, две трети от автобуса са напълно унищожени, а манекенките вътре в колата са на части. Тогава Илиев не подозира, че такъв зверски сблъсък може да стане реалност.

Експериментът напомня на фаталния удар в София на 15 август. Тогава Виктор Илиев се вряза с кола в автобус от нощна линия, и причини смъртта на 61-годишен сирийски лекар.

Последиците са изключително тежки. Кинетичната енергия не прощава, законите на физиката не прощават. В електронните игри, ще си кажеш, че ако изпуснеш завоя, ще почнеш отначало играта. Но, когато тръгнеш да шофираш, всъщност влизаш в живота на големите отговорности, каза Илиев.

Скоростта, с която Виктор се вряза в автобуса, е между 170 и 200 км/ч.

Той отскача от бордюра и се удря горе в меката част на автобуса. Там, където са стъклата, където са колонките, а не в твърдата му част, където е долу пода. Всъщност това е, което спасява и него, и другите пътници, допълни Илиев.

Автомобилният експерт заяви, чувството за безнаказаност в България е голямо, а най-важен е човешкия живот.

За хората няма резервни части. Колите могат да се оправят, но хората не можем да ги върнем, каза още по БНТ многократният рали шампион.

