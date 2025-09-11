Разкриха кога учениците няма да ползват мобилни телефони в училище

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Зам.-министър на образованието и науката обяви кога ще влезе в сила забраната за ползването на мобилните телефони от ученици в училище. Според Емилия Лазарова, ако бъде приет законопроекта за промяна на закона, забраната ще влезе в сила от следващата учебна година 2026/2027.

Бих искала обаче да подчертая, че и сега мобилните телефони са забранени да се използват за забавление и за развлечение дигитално по време на учебния час. Друг е въпроса дали това се спазва навсякъде или не, уточни Лазарова.

Добре ще е учениците и децата, особено в малките класове, да имат, бих казала, дигитални междучасия. Тоест да имат определено време, докато са в училище, да могат да се концентрират, да работят в учебния час, да могат да общуват помежду си. Това ще намали и агресията, ще намали и всички тези лоши прояви, които по стъпки се появяват, продължи тя.

Хубаво ще е и технологиите да бъдат внедрени в у чебния процес. Разбира се, говоря за изкуствения интелект. Той присъства в учебните програми по информационни технологии от миналата учебна година, и по компютърно моделиране. Тепърва в момента работим за такава стратегия за навлизане и използване изкуствения интелект. Има и насоки, които са дадени още от миналата година и са публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката, но не става въпрос за дигитализиране на учебния процес, допълни Лазарова.

Между другото относно телефоните, нашето предложение е да могат да се използват в учебния час за образователна цел. Особено, когато говорим за големите ученици, ако това се налага, каза още по Нова Тв Емилия Лазарова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!