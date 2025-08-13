Разкриха колко плащат мигрантите на каналджии, за да влязат в България

Редактор: Недко Петров

Над 6000 мигранти са заловени през последната година на българо-турската граница. Засега те опитват да влязат у нас по така наречения източно средиземноморски маршрут. Според последни данни сумата, която те плащат на каналджии, за да бъдат преведени в Европа, вече е значително по-висока и е достигнала по 5000 евро на човек.

Мигрантите се устремяват към България през Резово, Средец, Малко Търново, Болярово Елхово и Свиленград.

Всички тези точки обаче са част от един по-голям маршрут, наречен източно средиземноморски, и по него от Турция през България и Гърция по данни на Гранична полиция преминава 15% от миграционния поток към Европа.

През 2024 година са направени опити за превеждане на близо 2900 лица, основно от Сирия и Афганистан, и по-малко от Египет, Палестина и Ирак.

Под наказателна отговорност за каналджийство са подведени 385 души. Близцо две трети каналджии са задържани но българо-турската граница, предимно турски. 100 са на българо-сръбската граница, основно българи, има и задържани на границите с Румъния и Гърция. Арестуваните на летище пък са шестима.

Над 180 от здадържани каналджии са българи, близо 70 турци и по 40 от Румъния и Сирия. Разбити са и шест организирани престъпни групи, информира Нова Тв.

