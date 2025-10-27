Разкриха конспирация в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Конспирация е разкрита в „Игри на волята“. За това съобщи водещата Ралица Паскалева.

След днешната териториална битка, която се оказа и последната за Завоевателите, те се разпаднаха. Така останалите две племена трябваше да си избират участници.

Първият избор бе на Феномените, които спечелиха битката днес. Те се насочиха към Ивайло, последният оригинален Завоевател. Точно в този момент се намеси Ралица Паскалева, която каза, че нямат право за него, тъй като той е давал знаци.

Така първият избор на Феномените се падна върху Николета.

След това Лечителите избраха Томи и Мирослав, като това бе под давлението на Пекин и Сапунджиева, които се надяват двамата мъже да подсилят тяхната коалиция.

Останалите от Завоевателите – Кристиян, Радостина и Ивайло пък се вляха във Феномените.

За да бъде изравнен резултата се намеси и последния играч – Дечо от Блатото, който влезе при Лечителите.

Какво ще се случи само времето ще покаже, но Феномените отиват в Резиденция, а Лечителите – в Изолатора, където няма храна и условия.

