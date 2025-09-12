Разкриха коя е жената до Карлос Алкарас
Кадър Нова ТВ
Испанската тенис звезда Карлос Алкарас и моделът на "Sports Illustrated" Брукс Надер имат връзка. Това потвърди сестрата на русокосата красавица - Грейс Ан.
По-малката сестра на Нейдър, Грейс Ан, разкри новината за романса по време на модното шоу Raising Cane’s NYFW в сряда, видя Спортал.
„Слуховете са верни“, заяви по-малката сестра на Брукс Надер пред E! News. - Да излизаш с някого е доста разтегливо понятие. Но знам, че той е мъжът до нея".
Brooks Nader and Carlos Alcaraz are serving up a new romance. We have the exclusive scoop from her sister Grace Ann Nader: https://t.co/VU06pw8IrA pic.twitter.com/9ebGfTEcHL
— E! News (@enews) September 10, 2025
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!