Разкриха коя е жената до Карлос Алкарас

12.09.2025 / 00:30 0

Испанската тенис звезда Карлос Алкарас и моделът на "Sports Illustrated" Брукс Надер имат връзка. Това потвърди сестрата на русокосата красавица - Грейс Ан.

По-малката сестра на Нейдър, Грейс Ан, разкри новината за романса по време на модното шоу Raising Cane’s NYFW в сряда, видя Спортал. 

„Слуховете са верни“, заяви по-малката сестра на Брукс Надер пред E! News. - Да излизаш с някого е доста разтегливо понятие. Но знам, че той е мъжът до нея".

 

