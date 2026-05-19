Разкриха кражба на 100 000 евро от офис на автокъща в Банкя

В СДВР е образувано досъдебно производство след случай на 29 април, когато около 2:45 ч. от офис на автокъща в Банкя са отнети 100 000 евро, съобщават от МВР. На място е изяснено, че кражбата е извършена чрез разбиване на входна врата и метална каса.

В хода на разследването са установени и иззети записи от камери за видеонаблюдение, на които се виждат двама маскирани. След проведени оперативно-издирвателни действия и анализ на видеозаписите е установен лек автомобил, ползван за придвижване до местопроизшествието и оттегляне след извършването на деянието.

В резултат на предприетите от служители на сектор „Престъпления против собствеността“ към СДВР и служители на ГДНП дейности по разследването са установени и задържани двама мъже на 31 и 38 години, криминално проявени и осъждани за кражби, като 38-годишният мъж има 76 регистрации за извършени престъпления.

Извършени са претърсвания на адреси, разпити на свидетели, предприети са процесуално-следствени действия, при които са събрани достатъчно данни за съпричастността на задържаните към престъплението. Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 195 от НК, като им е наложена постоянна мярка за неотклонение.

