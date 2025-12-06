Разкриха магическо свойство на числото 9 в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Магическо свойство на числото 9 бе разкрито в „Сделка или не“. Тона стана при гостуването на Емин Мехмедов. Той посочи за отваряне кутия №9.

Зад нея бе Андрей, който разказа любопитната история за числото 9.

„Ще разкажа нещо много интересно за деветката. Това не са го измислили хората, а са го установили. Всичко умножено по девет и сумирано дава девет“, разказа той.

Така например 9 х 2 е 18, а след нова 1+8 прави 9.

9 х 6 е 54, а 5 + 4 е пак девет и т.н.

„Това е числото на съвършенството“, разказа той.

Иначе играта си, Емин започна с кутия номер 21, която смени за номер 15, след като отхвърли оферти за 1000 лв. и 800 лв. Решението му се оказа правилно, защото в кутия 21 откри едва 0,10 лв. Но не му бяха останали кутии с големи суми. В последните три най-високата беше 1000 лв., а другите две съдържаха 5 лв. и 100 лв. Той отказа предложените от Банкера сигурни 100 лв., а с последната избрана кутия се раздели с 1000 лв. С 5 лв. в едната кутия и 100 лв. в другата, Емин реши да остане с кутия 15, а тя му донесе печалба от 100 лв. За съжаление, късметът не беше на негова страна и той не успя да спечели сумата, за която беше дошъл, но игра до край, изправяйки се пред предизвикателствата на Банкера.

