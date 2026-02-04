Разкриха мащабна незаконна фабрика за цигари край Батановци

снимки Прокуратура на Република България

Голяма незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари е разкрита при съвместна операция с международно участие на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“.

Мащабната производствена дейност е развивана под прикрие в стари постройки в землището на град Батановци, община Перник, съобщиха от Агенция „Митници“.

Част от незаконната дейност е осъществявана в подземното ниво на сградата.

Представители на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ ще дадат повече подробности на брифинг по-късно днес, предаде Дарик.

