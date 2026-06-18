Разкриха наркооранжерия в Евксиноград, има задържан

снимка: ОДМВР Варна

За пореден удар на полицията във Варна срещу наркоразпространението съобщават от ОД на МВР в областния град.

Разкрита е незаконна оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа във Варна.

По данни на полицията на 17 юни, в резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия, на адрес в местност Евксиноград е разкрита незаконна оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа.

При реализиране на полицейската операция е задържан 43-годишен мъж. При извършената проверка в имота са открити около 160 растения от рода на конопа в напреднал стадий на растеж, около 500 грама суха тревиста маса, реагираща на марихуана, както и оборудване, използвано за отглеждането на растенията.

Случаят е пореден резултат от активната работа на полицията по противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества.

Противодействието на този вид престъпна дейност остава сред основните приоритети в работата на полицейските органи.

Действията по случая продължават под надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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