Разкриха наркооранжерия в Евксиноград, има задържан
снимка: ОДМВР Варна
За пореден удар на полицията във Варна срещу наркоразпространението съобщават от ОД на МВР в областния град.
Разкрита е незаконна оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа във Варна.
По данни на полицията на 17 юни, в резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия, на адрес в местност Евксиноград е разкрита незаконна оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа.
При реализиране на полицейската операция е задържан 43-годишен мъж. При извършената проверка в имота са открити около 160 растения от рода на конопа в напреднал стадий на растеж, около 500 грама суха тревиста маса, реагираща на марихуана, както и оборудване, използвано за отглеждането на растенията.
Случаят е пореден резултат от активната работа на полицията по противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества.
Противодействието на този вид престъпна дейност остава сред основните приоритети в работата на полицейските органи.
Действията по случая продължават под надзора на прокуратурата.
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