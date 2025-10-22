Разкриха нов детайл за прокурор Иво Илиев: Какво е открил в пощенската си кутия

Булфото

Иззети са записите от всички камери около гаража, до който беше пребит с чук бившият заместник градския прокурор на София Иво Илиев.

Прокурор Иво Илиев е бил под охрана, след като миналата година е открил в пощенската си кутия гилза от куршум, съобщава bTV. Той сам е поискал охраната да бъде свалена няколко дни преди вчерашното нападение.

Записите на камерите съдържат допълнителна информация, но от полицията отказаха подробности.

Експерти за нападението над прокурор Илиев: Чукът е символ, нападателят няма да бъде разкрит

„Това вече е информация, която ще помогне на тези, които се укриват в момента от нас. Така че, ще я запазя за по-късен етап да ви я споделя, когато вече стигнем до разкриване на деца“, каза директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов.

От думите на шефа на СДВР стана ясно още, че полицията работи по всички версии за нападението срещу бившия заместник градски прокурор на София.

"Образувано е досъдебно производство в Градска прокуратура и там са сформирани съвместни екипи, които работят денонощно по установяване на дееца, по причините, по версиите, така че в най-скоро време се надявам да имаме актуална информация и да достигнем до желания ефект.

По всички версии работим, естествено, че има версия, която сме изградили като водеща, но не изключваме и версии, които са свързани както с неговите задължения, така и с някакви лични мотиви".

