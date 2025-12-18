Разкриха нови смущаващи детайли от досиетата "Епстийн"

кадър:Youtube

Комисията по надзор в Камарата на представителите публикува нови снимки от архива на известния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, обвинен в трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация.

Докато файловете излизат наяве, Министерството на правосъдието на САЩ е под нарастващ натиск да разкрие хиляди страници документи, свързани със случая, предаде The Guardian (Гардиън).

Комисията по надзор в Камарата на представителите на САЩ публикува нов набор от снимки от имуществото на Джефри Епстийн.

Сред разкритията има детайлни фотографии на думи, изписани върху различни части от човешко тяло, включително стъпало, заснето на фона на романа "Lolita" от 1995 г.

"Тя беше Ло, просто Ло, сутринта, стояща четири фута и десет инча, с един чорап", гласят думите, изписани върху стъпалото.

Друга снимка показва думи, които изглеждат изписани по гърба на човек.

"Тя беше Долорес на пунктираната линия", гласи текстът.

Трета снимка показва това, което изглежда като женски врат, с надпис: "Тя беше Поли в училище".

След по-малко от 48 часа Министерството на правосъдието на САЩ трябва да публикува по-голямата част от файловете, свързани с Джефри Епстийн, с които разполага.

Миналия месец Конгресът прие Закона за прозрачност на досиетата "Епстийн", който изисква тези материали да бъдат публикувани до 19 декември, с изключение на ограничени случаи, при които разкриването им би застрашило текущи разследвания, националната сигурност, външнополитически цели или би разкрило информация за жертвите на Епстийн.

Откакто Доналд Тръмп подписа закона, неговата администрация не е дала публична информация за напредъка по изпълнението му, предава bgonair.bg.

По-рано този месец двупартийна група законодатели поиска от главния прокурор Пам Бонди брифинг относно напредъка на Министерството на правосъдието, но такъв не беше предоставен, припомня bgonair.bg.

Двама демократически сенатори от групата впоследствие заявиха, че ще блокират някои цивилни номинации, тъй като се опасяват, че администрацията "се готви да пренебрегне закона, който ние поведохме битката да бъде приет в Сената и който беше приет с огромно мнозинство и в двете камари на Конгреса".

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!