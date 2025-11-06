Разкриха огромна кражба на гориво от тръбопровод в Старозагорско
Разкриха огромна кражба на гориво от тръбопровод в Старозагорско, съобщиха от полицията.
Кражбата е извършена край село Загоре. По случая са задържани четирима души, предава Дарик.
От 15:00 ч. се очаква брифинг на прокуратурата за повече подробности.
В брифинга ще участват Митко Игнатов, заместник-окръжен прокурор на Стара Загора, Нейка Тенева, прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора и ст. комисар Красимир Христов, директор на ОД на МВР.
