Снимка: Булфото

Разкриха огромна кражба на гориво от тръбопровод в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Кражбата е извършена край село Загоре. По случая са задържани четирима души, предава Дарик.

От 15:00 ч. се очаква брифинг на прокуратурата за повече подробности.

В брифинга ще участват Митко Игнатов, заместник-окръжен прокурор на Стара Загора, Нейка Тенева, прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора и ст. комисар Красимир Христов, директор на ОД на МВР.

