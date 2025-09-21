Разкриха откога няма да има режим на водата в Плевен

Снимка Булфото

Вижда се края на безводието в наш голям град.

От догодина не трябва да има режим на водата в Плевен, заяви премиерът Росен Желязков в интервю за БНТ.

Той подчерта, че за решаването на този проблем ще работи създаденият борд по водите, както и кризисният щаб.

"И затова всички в кризисния щаб, и в борда по водите, който е създаден, ще работят за решаването на проблема, който зависи от ВиК холдинга, от кметовете на общини - и не само в Плевен, защото проблемът с водата се задълбочава и трябва да се търсят решения по отношение на водоизточниците и по отношение на инфраструктурата", добави Желязков.

Водната криза в Плевен се превърна в един от най-сериозните проблеми, с които се сблъсква правителството на Росен Желязков. Според информация от различни източници, загубите на вода в някои части на водопреносната мрежа достигат над 80%, което налага спешни мерки.

През последните седмици премиерът неколкократно постави ултиматум на местните власти за подобряване на координацията при решаването на проблема. В средата на септември беше свикан и Националният борд по водите, който трябва да координира действията за преодоляване на водната криза в цялата страна.

Експерти от различни институции вече работят по краткосрочни, средносрочни и дългосрочни решения, като приоритет е намирането на стабилни водоизточници и справянето с огромните загуби по водопреносната мрежа, пише dunavmost.com.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!