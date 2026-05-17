Разкриха подробности за шофьора, прегазил пешеходци в Модена

Служителите на реда не са открили признаци на радикализация или връзки с джихадистки групировки у 31-годишния Салим ел-Худри, който е заподозрян в прегазване на пешеходци в центъра на италианския град Модена в събота. Това съобщава ANSA.

Ел-Худри е роден в провинция Бергамо, но живее в Раварино, близо до Модена. Мъжът не е попадал преди това в полезрението на местните власти и няма криминално досие.

Според резултатите от първоначалните анализи, проведени върху иззетите от Ел-Худри устройства, не са открити елементи, които биха указвали на радикализация или връзки с джихадистки групировки. Следователно, преобладаващата хипотеза сред служителите на реда е, че това деяние е свързано с психични проблеми, от които мъжът страда и за които е бил лекуван. В момента служителите на реда се опитват да получат достъп до медицинската му история.

На 16 май, в центъра на Модена, шофьор на автомобил се вряза с висока скорост в тълпа от пешеходци, припомня Фокус.

В резултат на инцидента осем души бяха ранени. Четирима от тях са в тежко състояние. Трима от тях бяха реанимирани на място, а на двама от ранените се наложи ампутация на краката.

