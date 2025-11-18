Разкриха сериозен проблем в 23 наши общини

Стопкадър бТВ

Всеки трети българин е без достъп до аптека. Тревожните данни са от изследване на Института за пазарна икономика. Това означава че над 1 милион и 900 000 души живеят без достъп до лекарства. В общо 23 общини у нас няма нито една аптека. Сред тях са Невестино, Трекляно и Лъки. 46 общини пък имат само по една. За сравнение в София има 711 аптеки, а в Пловдив - 223.

Поти всяка година нова община остава без аптека. Ситуацията се влошава, отчитат от Института за пазарния икономика.

Лекарствата са наистина стока от първа необходимост. Това, което най-много ни фрапира, е, че всеки човек, който се сблъсква с проблем с достъп до лекарства, се опитва да си го реши сам. Всеки сам се оправя, това е най-големият проблем в България, заяви Петя Георгиева от Институт за пазарна икономика.

Според икономисти методиката на здравната каса за стимулиране на аптеки и трудно достъпни места не работи за общините, в които до този момент фармацевтична грижа изобщо няма.

Много съществено трябва да бъде разрешена доставката на на лекарства с рецепта. В момента това е забранено, не е ясно поради какви причини. Според нас всички необходими условия това нещо да се случва са на лице. Има електронни рецепти, има много широк кръг от лекари, които дори и в момента осъществяват теле медицински услуги. Другите наши предложения са свързани с олекотяване на процедурите, свързани с мобилните аптеки, добави по бТВ Георгиева.

