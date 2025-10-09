Разкриха тъжната истина за Газа

топ кадър: Ютуб

Ново проучване на ООН показа, че над 54 600 деца под 5-годишна възраст в Газа може да са остро недохранени, като над 12 800 са тежко засегнати.

Близо 16% от децата на възраст от 6 месеца до малко под 5-годишна възраст в Газа са страдали от животозастрашаващо недохранване към началото август, известно като остро изтощение, включително близо 4% с тежко изтощение, показва анализът на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, доставчик на основни здравни грижи за палестинските бежанци в региона.

"Десетки хиляди деца в предучилищна възраст в Ивицата Газа сега страдат от предотвратимо остро недохранване и са изправени пред повишен риск от смъртност", каза водещият учен в изследването д-р Масако Хорино.

Трима експерти по детско здраве, хранене и публична политика, които не са участвали в изследването, го нарекоха "едно от най-категоричните доказателства" за степента на недохранване.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху отрече съобщенията за глад по време на войната, последвала атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., заявявайки, че това са "лъжи", разпространявани от организацията, пише "Труд".

Експерти и организации за хуманитарна помощ от месеци предупреждават, че ограниченията на Израел за храна и помощ в Газа и военната офанзива причиняват глад, особено сред децата и бременните жени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!