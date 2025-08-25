Разкриха тонове „маркови“ стоки след спецакция на ГДБОП по курортите

Снимки: МВР

Тонове артикули, обозначени със знаците на запазени търговски марки, са иззети от ГДБОП, съобщават от МВР.

Специализираните действия са предприети на територията на курортни комплекси по Южното Черноморие на 23 и 24 август.

Иззети са тонове имитиращи текстилни изделия, обувки, чанти и други стоки, обозначени с логата на световни марки.

В хода на акцията е извършено претърсване на пет търговски обекта и складово помещение. Всички те са управлявани от група физически лица, за които има данни, че са свързани помежду си.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Бургас по чл. 172б НК. В рамките на разследването са разпитани свидетели и предстои извършването на експертизи на иззетата стока.

Полицейската операция е реализирана в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за противодействие на тежката и организираната престъпност (EMPACT).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!