Разкриха за ден 83 нарушения на Закона за еврото
Мая Иванова. Снимка: Пиксабей
83 нарушения на Закона за еврото са установени само в рамките на ден, информира Нова телевизия.
От днес Комисията за защита на потребителите вече налага глоби на търговците за неспазване на правилата.
Основните нарушения за липса на цена в евро, различен шрифт на двете валути.
Проверките са насочени както към начина на обозначаване на цените в левове и в евро така и към изискването да се подава информация за движението на цените на определени стоки.
Глобите варират от 400 до 14 000 лв.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!