Разкриха за ден 83 нарушения на Закона за еврото

Мая Иванова. Снимка: Пиксабей

83 нарушения на Закона за еврото са установени само в рамките на ден, информира Нова телевизия.

От днес Комисията за защита на потребителите вече налага глоби на търговците за неспазване на правилата.

Основните нарушения за липса на цена в евро, различен шрифт на двете валути.

Проверките са насочени както към начина на обозначаване на цените в левове и в евро така и към изискването да се подава информация за движението на цените на определени стоки.

Глобите варират от 400 до 14 000 лв.

