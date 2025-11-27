Разкриват домове за стари хора в пет общини

Пиксабей

В общините Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол ще бъдат разкрити домове за стари хора без увреждания и за възрастни с деменция. Общият капацитет е над 100 души. Социалният министър Борислав Гуцанов съобщи, че държавата осигурява 260 хиляди лева за довършване на ремонтни дейности в сградите, където хората ще бъдат настанени много скоро.

След призива на социалното министерство кметове от цяллата страна са предложили 238 сгради, в които да се разкрият домове за възрастни. След като Агенцията за качеството на социалните услуги ги е оценила са ясни и първите 5 в обявените общини.

Гуцанов посочи, че след разкрията на т. нар. домове на ужасите са отнети 18 лиценза, 84 са прекратети а 15 нелегални услуги са затворени, но трябват нови услуги, в които да живеят нуждаещите се

За хора с деменция в Руженци се разкриват 16 места и още 15 в Самуил.

Домът в Брегово е напълно готов сградата вече е ремонтирана от общината и таз настаняване на възрастни започва веднага, предаде БНР.

