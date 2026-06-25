Различни условия за екипажите на кораби, плаващи в рискови райони

Пиксабей

Морски компании, чиито кораби плават в райони на военни конфликти, предлагат допълнително възнаграждение и специални условия за застраховане на екипажите.

Това каза капитан Светослав Цонев от Асоциацията на морските капитани, цитиран от Радио Варна.

През последните години редица търговски кораби попаднаха в райони с повишен риск. Само преди дни цивилен товарен кораб в Черно море беше засегнат при атака, а инцидентът отново постави темата за сигурността на екипажите.

Изборът дали да се поеме подобен риск често остава личен, каза Цонев.

Има колеги, които приемат работа в такива райони, но това е индивидуално решение, обясни той.

Ние сме моряци, търговци. Нашата мисия е да поддържаме света снабден с лекарства, гориво, храна и техника. Не сме част от конфликтите, напомни капитанът.

Той припомни, че безопасността на море не се изчерпва само с въоръжени конфликти. Лошото време, интензивният трафик, техническите аварии и човешките грешки също могат да доведат до сериозни инциденти.

Затова морската индустрия инвестира все повече в технологии, обучение и системи за управление на риска.

Изкуственият интелект вече се използва за анализ на маршрути, трафик и метеорологични условия, но Цонев е категоричен, че решенията в критични ситуации все още зависят от хората.

Редактор "Екип на Петел",

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