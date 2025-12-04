Разнообразие от морска риба се предлага във Варна за Никулден

Снимка: Пиксабей

Във Варна за Никулден се наблюдава разнообразие от прясна морска риба, показа проверка на БТА на един от градските пазари. Дребният сафрид може да се купи за 6-8 лева за килограм, а едрият - за 10-13 лева. Намира се барбун за 15 лева, чернокоп за 20, кефал за 10 и паламуд за 20 лева. Калканът, който традиционно е сред най-скъпите риби, струва 35 лева, посочва БТА.

На пазара се предлага още асортимент от лаврак и ципура с цена 22 лева за килограм, сардина - 8, пъстърва - 15, сьомга - 38 лева. Скаридите струват 26 лева.

Живият шаран, който обичайно се търси за празничната трапеза, се търгува за 12 лева килограма, а транжираният - за 24 лева. Котлет от толстолоб е 12 лева. Има възможност да се поръча във варненски ресторант цял пълнен никулденски шаран, който струва 25,90 лева за килограм.

Сравнение с цените от 2006 г. показва, че тогава живият шаран на пазара във Варна е струвал 4 лева килограма, а чернокопът - между 5 и 8 лева. Най-скъп деликатес е бил калканът - от 9 до 15 лева.

Преди две години шаранът се е продавал по 10 лева за килограм. Калканът задържа цената си оттогава. По-дребните екземпляри са били 35 лева, а едрите - 40 лева. През 2023 г. на пазара е имало и черноморски лефер, като цената е била идентична с тази на калкана. Паламудът е бил на стойност 12 лева, сафридът - 5 лева килограма.

