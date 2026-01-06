Разпънаха 100-метрово българско знаме на брега на язовир "Николаевка"
Снимки: Фейсбук, Д. Йорданов
100-метрово българско знаме разпънаха в суворовското село Николаевка на Богоявление. Трибагреникът бе пренесен от доброволци до брега на едноименния язовир, където бе отслужен празничен водосвет и изпълнен ритуалът по спасяване на богоявленския кръст, посочва Радио Варна.
30-годишният Атанас Панайотов от Варна бе най-бърз в надпреварата за светинята.
Той получи специална награда – златно кръстче, символ на вярата и надеждата, че българското ще пребъде, съобщават организаторите.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!