Разпънаха 100-метрово българско знаме на брега на язовир "Николаевка"

Снимки: Фейсбук, Д. Йорданов

100-метрово българско знаме разпънаха в суворовското село Николаевка на Богоявление. Трибагреникът бе пренесен от доброволци до брега на едноименния язовир, където бе отслужен празничен водосвет и изпълнен ритуалът по спасяване на богоявленския кръст, посочва Радио Варна.

30-годишният Атанас Панайотов от Варна бе най-бърз в надпреварата за светинята.

Той получи специална награда – златно кръстче, символ на вярата и надеждата, че българското ще пребъде, съобщават организаторите.

