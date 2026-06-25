Разпитаха звездата на Иран на летището в Мексико

Снимка уикипедия, Parto Joghataee

Иранската футболна федерация съобщи за напрегнат инцидент, разиграл се преди полета на националния отбор от Мексико за САЩ. Звездата на тима Мехди Тареми и помощник-треньорът Саид Алхоей са били разпитани от местните власти на летището, което е довело до забавяне на пътуването на цялата делегация.

В официално изявление от иранската федерация разкриха подробности за случилото се. Според съобщението, инцидентът е станал по време на третото пътуване на националния отбор към Съединените щати, пише Блиц.

„По време на пътуването на националния отбор за САЩ, местните власти създадоха неприятности на Саид Алхоей и Мехди Тареми, забавяйки заминаването на делегацията за Сиатъл за мача срещу Египет“, се казва в изявлението на федерацията.

Въпреки че не се уточняват конкретните причини за задържането на бившия нападател на Порто и треньора, от федерацията потвърдиха, че двамата са се присъединили към останалата част от отбора след около 25 минути и са отпътували заедно за Сиатъл.

Инцидентът се случва в деликатен момент за иранския отбор, чийто лагер по време на Мондиала е базиран в Тихуана, Мексико.

Предстоящият мач срещу Египет е от решаващо значение за тима, тъй като победата ще им осигури класиране за осминафиналите на Световното първенство.

Любопитен детайл е, че новината за разпита идва само ден, след като САЩ обявиха облекчаване на ограниченията, позволявайки на иранския национален отбор да влезе на американска земя в навечерието на срещите си.

Заради голямото напрежение между Вашингтон и Техеран иранците нощуват в Мексико по време на Мондиала.

Редактор "Екип на Петел",

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