Разпитват задържания за убийството в Смолян

Предстои разпит на 42-годишния задържан за жестокото убийство на екопътека „Невястата” край Смолян, това каза по Нова телевизия окръжният прокурор Недко Симов. Той допълни, че очаква да бъде чута неговата версия за събитията, довели до смъртта на 40-годишен мъж, който е загинал от много рани, нанесени с нож.

От полицията и прокуратурата в Смолян съобщиха, че основната версия е, че става въпрос за убийство от ревност, тъй като предполагаемия извършител е имал предишна връзка с жената на жертвата, с която са били заедно по време на нападението.

Жената, на която нападателят е сложил белезници, го е разпознала, макар че по време на атаката е било тъмно. Тя е успяла да избяга, като се е спуснала по склона и се е укрила между дърветата, като е останала там до сутринта.

От прокуратурата дадоха да се разбере, че очакват самопризнания от задържания, но подчертаха, че той може и да откаже да дава обяснения. Той е отказал да посочи свой адвокат, затова му е назначен служебен.

