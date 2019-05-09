Разпитват земеделския министър Румен Порожанов
09.05.2019 / 07:36 1
Снимка: Нова Тв
Земеделският министър Румен Порожанов на разпит. Причината е разследването за източването на европрограмата "Млад фермер". Порожанов ще дава показания в Специализирания съд като бивш началник на Фонд "Земеделие", пише novini.bg.
Основен обвиняем за злоупотребите е алкохолният бос Миню Стайков. Според разследващите той е използвал деца на свои служители за подставени лица, които взели субсидии за милиони.
Реален собственик на фирмите им обаче бил именно той.
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