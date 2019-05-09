Разпитват земеделския министър Румен Порожанов

Снимка: Нова Тв

Земеделският министър Румен Порожанов на разпит. Причината е разследването за източването на европрограмата "Млад фермер". Порожанов ще дава показания в Специализирания съд като бивш началник на Фонд "Земеделие", пише novini.bg.

Основен обвиняем за злоупотребите е алкохолният бос Миню Стайков. Според разследващите той е използвал деца на свои служители за подставени лица, които взели субсидии за милиони.

Реален собственик на фирмите им обаче бил именно той.

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