Разпори се дупка с дължина от 10 метра на ремонтирана улица във Варна
Гражданин от Варна обърна внимание на огромна дупка, която се появи на улица Девня.
Кратерът е с дължина от около 10 метра.
Гражданин посочва, че ако имате джип може да минете през дупката, но в противен случай колата ви ще се повреди и то сериозно.
Възможно и да се стигне до сериозни катастрофи.
Гражданинът се шегува, че това е лунен кратер и може да привлича хиляди туристи.
Дупката е преди Кръговото за Максуда.
