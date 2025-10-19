Разпори се дупка с дължина от 10 метра на ремонтирана улица във Варна

Кадър Живко Василев, Фб

Гражданин от Варна обърна внимание на огромна дупка, която се появи на улица Девня.

Кратерът е с дължина от около 10 метра.

Гражданин посочва, че ако имате джип може да минете през дупката, но в противен случай колата ви ще се повреди и то сериозно.

Възможно и да се стигне до сериозни катастрофи.

Гражданинът се шегува, че това е лунен кратер и може да привлича хиляди туристи.

Дупката е преди Кръговото за Максуда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!