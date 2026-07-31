Разпродават колекцията на Силвио Берлускони от хиляди произведения на изкуството

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Огромната художествена колекция на бившия италиански премиер Силвио Берлускони, която включва около 25 000 произведения, ще бъде разпродадена, а част от пространството, в което се съхранява, може да бъде използвано за търговски обект, съобщава „Дер Щандарт“.

Колекцията, събрана от Берлускони през последните години от живота му, се съхранява в склад близо до имението му „Вила Сан Мартино“ край Милано. Според публикации в европейски медии поддръжката на помещението струва около 800 000 евро годишно.

Бившият италиански премиер, който почина през юни 2023 г. на 86-годишна възраст, е придобивал голяма част от произведенията чрез телевизионни аукциони. Колекцията включва предимно пейзажи, религиозни изображения и портрети, като според редица специалисти значителна част от творбите имат ограничена художествена стойност.

Берлускони е известен не само като политик и медиен предприемач, но и като колекционер с личен интерес към изкуството. По данни на италиански и международни издания той е отделил значителни средства за закупуване на картини, често в моменти на безсъние, когато е гледал телевизионни предавания за продажба на произведения на изкуството.

След смъртта му наследниците му трябва да решат съдбата на огромния фонд. Семейството вече управлява значително наследство, включващо бизнес активи, имоти и други ценности, но колекцията от картини се оказва трудно за поддържане наследство, предава БТА.

Според информацията на „Дер Щандарт“ част от пространството, използвано за съхранение на произведенията, ще бъде освободено за изграждането на супермаркет - символичен край за колекция, която десетилетия наред остава свързана с личния вкус и ексцентричността на един от най-влиятелните италиански политици.

Редактор "Екип на Петел",

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