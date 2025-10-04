Разпродават се апартаменти на Елените по 2 хиляди евро на квадрат

Кадър Фб

Над 65 са обявите за продажба на апартаменти в комплекса Форт Нокс на Елените.

Една част са точно в най-пострадалия "Privilege Fort Beach"

Годината на строителство е 2010 година.

60 кв.м апартамент, например, се продава за 129 хиляди евро - 2166.65 €/кв.м .

Апартамент от 72 кв.м се предлага за 75 хиляди евро.

От Форт нокс излязоха с изявлени към собствениците на апартаменти на Елените.

Ето какво пишат те:

Уважаеми собственици на апартаменти,

Както знаете, преминалата буря засегна южното Черноморие, по-специално района на Бургас. Още предварително бяхме получили предупреждения за възможни проливни дъждове и предприехме всички необходими мерки: почистени бяха отводнителните шахти и дъждовната канализация, проверени покривите на сградите, осигурено присъствие на техническия персонал за предотвратяване на евентуални последици.

Можем да съобщим, че всички комплекси на компанията, с изключение на Privilege Fort Beach в Елените, не пострадаха или претърпяха толкова минимални щети, че не заслужават специално изброяване.

За съжаление, Privilege Fort Beach се оказа най-силно засегнат от нашите комплекси. В резултат на кални потоци от планината, бяха наводнени мазета и редица апартаменти на първите етажи, пострадаха автомобили на паркинга. В Елените все още няма електрозахранване. В момента се извършват дейности по разчистване на достъпите към комплекса. Водата вече се е оттекла и нашият екип започна огледи и оценка на щетите.

Компания Fort Noks незабавно организира подкрепа за пострадалите семейства от Privilege Fort Beach и съседни комплекси — предоставено е безплатно временно настаняване в комплекса Grand Resort, разположен наблизо. Също така съдействаме за организирането и раздаването на помощ, като предоставихме необходимите помещения Grand Resort за съдействие на пострадалите семейства.

Благодарим на всички за проявеното разбиране и подкрепа в този труден момент. Ще ви държим в течение за следващите стъпки и резултатите от възстановителните дейности.

С уважение,

Екипът на Fort Noks"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!